«Амур» пропустил от «Маунтфилда» пять шайб за первый период
Хабаровский «Амур» на мемориале Збынека Кусы пропустил пять шайб в первом периоде встречи с чешским клубом «Маунтфилд».
Заброшенными шайбами в составе клуба из Градеца-Кралове отличились Адам Кубик, Рудольф Червены, Радек Смоленяк и Матей Паулович, записавший в актив дубль. После первых трёх шайб «Амур» заменил вратаря Марека Лангхамера на Евгения Киселёва.
В минувшем сезоне хабаровский клуб не сумел попасть в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новый сезон дальневосточный клуб начнёт двумя выездными матчами. Сначала хабаровчане сыграет с «Сибирью» (3 сентября), а через пару дней встретятся с «Барысом», после чего проведут три игры подряд на своём льду.
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