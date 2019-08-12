Басков — о подписании Денисова: в «Динамо» способны развивать таланты

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с молодым защитником Павлом Денисовым.
«Мы готовы доверять молодёжи. Это наша осознанная стратегия. Тем более у нас тренерский штаб отлично работает с молодыми игроками и способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Беларуси.
Уверен, работа Вудкрофта и Грабовского с Денисовым и другими молодыми хоккеистами принесёт пользу всему белорусскому хоккею. Подобный подход необходим сейчас белорусскому хоккею: всем нашим клубам, так же как и «Динамо», необходимо задуматься над развитием, не ограничиваясь решением лишь краткосрочных турнирных задач», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.
- 12 августа 2019
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