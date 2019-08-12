Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» подписало контракт с Денисовым

Минское «Динамо» подписало контракт с Денисовым
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Павел Денисов подписал трёхлетнее соглашение с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

18-летний защитник зарекомендовал себя на недавно прошедшем предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, где стал одним из лучших бомбардиров команды: Павел сыграл в каждом из четырёх матчей, набрал 3 (0+3) очка и регулярно задействовался в большинстве.

Сезон-2018/19 Денисов провёл в команде Беларусь U18, игравшей в «Экстралиге Б». Также он защищал цвета сборной на юниорском чемпионате мира: в пяти матчах отличился голевым пасом и помог партнёрам повторить лучший результат в истории (пятое место).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Хоккеисты на испытательном сроке в клубах КХЛ. Готовы на всё ради работы
Найдется место каждому: чемпионы мира, обладатели Кубка Гагарина и Петрова, задрафтованные в НХЛ, певцы и дебоширы. Или не найдется?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент