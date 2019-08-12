Минское «Динамо» подписало контракт с Денисовым

Защитник Павел Денисов подписал трёхлетнее соглашение с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.



18-летний защитник зарекомендовал себя на недавно прошедшем предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, где стал одним из лучших бомбардиров команды: Павел сыграл в каждом из четырёх матчей, набрал 3 (0+3) очка и регулярно задействовался в большинстве.



Сезон-2018/19 Денисов провёл в команде Беларусь U18, игравшей в «Экстралиге Б». Также он защищал цвета сборной на юниорском чемпионате мира: в пяти матчах отличился голевым пасом и помог партнёрам повторить лучший результат в истории (пятое место).



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