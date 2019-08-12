Сакик: хотим сохранить Рантанена, готовы подписать краткосрочный контракт

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккей лиги «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик поделился мнением о ходе переговоров с нападающим Микко Рантаненом.



«Безусловно, мы работаем над длительным соглашением. Впрочем, готовы согласиться и на краткосрочный контракт. „Колорадо“ хочет сохранить Рантанена в составе, он ценный хоккеист. Ситуация никак не влияет на наши отношения с Рантаненом, стороны уверены, что достигнут компромисса», — приводит слова Сакика Ilta-Sanomat.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.

Рантанен может перейти в «Ак Барс» из-за проблем в переговорах с «Колорадо»