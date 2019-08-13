Защитник «Калгари» выбыл на неопределённый срок из-за тяжёлой травмы

Защитник «Калгари Флэймз» Юусо Вялимяки выбыл на неопределённый срок из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена. 20-летний финн получил травму во время тренировки в минувшие выходные. Ему потребуется операция.
«Ужасная новость для Юусо и, конечно же, очень печальная новость для нашего клуба. Это хороший молодой игрок, и мы рассчитывали, что он сделает большой шаг вперёд в новом сезоне. У него было отличное лето с точки зрения подготовки», – сказал генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг.
В минувшем сезоне Вялимяки сыграл за «Флэймз» 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 15.29. Канадский клуб выбрал его на драфте НХЛ-2017 в первом раунде под общим 16-м номером.
- 13 августа 2019
-
11:13
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:06
-
08:45
-
08:20
-
08:01
- 12 августа 2019
-
23:52
-
23:40
-
23:14
-
22:58
-
22:19
-
21:54
-
21:25
-
20:57
-
20:46
-
20:22
-
20:06
-
19:55
-
19:43
-
19:29
-
18:57
-
18:33
-
18:11
-
17:54
-
17:36
-
17:15
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:11