Защитник «Калгари» выбыл на неопределённый срок из-за тяжёлой травмы

Защитник «Калгари Флэймз» Юусо Вялимяки выбыл на неопределённый срок из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена. 20-летний финн получил травму во время тренировки в минувшие выходные. Ему потребуется операция.

«Ужасная новость для Юусо и, конечно же, очень печальная новость для нашего клуба. Это хороший молодой игрок, и мы рассчитывали, что он сделает большой шаг вперёд в новом сезоне. У него было отличное лето с точки зрения подготовки», – сказал генменеджер «Калгари» Брэд Треливинг.

В минувшем сезоне Вялимяки сыграл за «Флэймз» 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 15.29. Канадский клуб выбрал его на драфте НХЛ-2017 в первом раунде под общим 16-м номером.