Борис Майоров награждён Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Легендарный советский нападающий Борис Майоров указом президента России Владимира Путина награждён Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Майоров выступал за «Спартак» с 1956 по 1969 годы. В составе сборной СССР Майоров стал двукратным олимпийским чемпионом (1964 и 1968), а также многократным чемпионом мира и Европы. В настоящее время является председателем совета ветеранов «Спартака».

Также Орденом почёта награждён главный консультант управления сборных команд России Игорь Тузик. С 1974 года работал со сборными командами СССР, а позже — России. Главный тренер молодёжной сборной СССР в 1975—1976, 1981—1982. Главный тренер сборной России с 1993 по 1998 годы. В 2002 году и в 2004—2008 годах являлся генеральным менеджером сборной России. С 25 июня 2001 года до мая 2015 вице-президент Федерации хоккея России.