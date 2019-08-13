Тэллон: Луонго — боец и джентльмен, его номер необходимо увековечить
Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал тот факт, что клуб решил вывести из обращения номер голкипера Роберта Луонго.
«Роберто — настоящий профессионал, боец и джентльмен. Он является примером для всех игроков в нашем клубе. Никто из нас не сомневался, что именно Роберто должен стать первым хоккеистом в истории нашей команды, чей номер нам надо увековечить. Он по праву занимает место в числе легендарных вратарей лиги, отдав себя целиком клубу и жителям Южной Флориды. Он умел держать себя достойно, скромно, всегда был в отличном настроении. Роберто заслужил эту честь, и мы очень рады за него и его семью», — цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Флорида» выведет из обращения номер Роберто Луонго
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