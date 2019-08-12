«Флорида» выведет из обращения номер Роберто Луонго

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» объявил на своём официальном сайте о том, что поднимет под своды арены 1-й номер бывшего вратаря команды Роберто Луонго, завершившего карьеру.
Церемония состоится 7 марта 2020 года, когда в гости к «пантерам» приедет «Монреаль Канадиенс». Луонго станет первым игроком в истории франшизы, номер которого выведут из обращения.
За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9 % бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды», он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.
В межсезонье «Флорида» заключила семилетний контракт с россиянином Сергеем Бобровским на $ 70 млн.
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