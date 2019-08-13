«Нью-Йорк Рейнджерс» показал детское фото Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» показал детское фото своего новичка Артемия Панарина, разместив его рядом со «взрослым» фото.



«Когда мечта становится реальностью», — указано в «твиттере» команды из Нью-Йорка.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



Напомним, Панарин перешёл в «Рейнджерс» в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год). Панарин также установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов — так много ещё не зарабатывал никто.