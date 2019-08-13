Дзюба — о встрече с Овечкиным: великий Ови, дорогой!

Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с игры с московским «Динамо» (2:0). Первый удар по мячу в этой встрече нанёс нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



«Великий Ови, дорогой! Рад встрече», — написал Дзюба.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным. Также российский обладатель становился чемпионом мира в составе сборной России и покорил множество рекордов в Национальной хоккейной лиге.