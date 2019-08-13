Дзюба — о встрече с Овечкиным: великий Ови, дорогой!
Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с игры с московским «Динамо» (2:0). Первый удар по мячу в этой встрече нанёс нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Великий Ови, дорогой! Рад встрече», — написал Дзюба.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным. Также российский обладатель становился чемпионом мира в составе сборной России и покорил множество рекордов в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022?
Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.
- 13 августа 2019
-
21:55
-
21:30
-
21:17
-
20:40
-
20:35
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:15
-
19:01
-
18:43
-
18:16
-
17:57
-
17:41
-
17:27
-
16:59
-
16:30
-
16:15
-
16:06
-
15:54
-
15:24
-
14:58
-
14:30
-
14:23
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:41
-
12:21
-
12:00
-
11:31
-
11:13
-
11:00
-
10:35
Партнерский контент