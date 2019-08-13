Светлов: игра у «Адмирала» была неплохая, я доволен

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги встречи с «Орлами Зноймо» (4:1).
«Хоккей непредсказуем, тем и интересен. Мы хорошо начали, с эмоциями. Обидно, что после счета 3:0 за 10 секунд до сирены пропустили гол в раздевалку. Такие голы немного выбивают воздух из команды, мотивируют противника: 3:1 это не 3:0. Второй период мы начали хорошо, создали неплохие моменты, но, к сожалению, не реализовали свои шансы. Было два выхода „1 в 0“, но голкипер противника хорошо сыграл, он переиграл нас во втором периоде.
Соперник почувствовал уверенность, плюс у нас была пара ошибок, но тут уже Юсси уверенно сыграл, помог команде остаться на плаву. Третий период ровно играли, забили четвертый гол. В целом игра была неплохая, очень мощный и красивый первый период, второй-третий на равных. На этом этапе сыграли достойно — быстро, содержательно, создали много моментов, но реализация не всегда бывает на сто процентов. Учитывая то состояние, в котором находится команда, я доволен», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 13 августа 2019
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