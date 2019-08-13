Кравец: «Витязь» играл гораздо лучше, но Ежов несколько раз нас выручил

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с «Пеликанс» (8:1).
«Снижения нагрузки не было, вся команда провела отличный матч по движению, скорости и мастерству. Очень важную роль в нашей победе отведу вратарю. В первом периоде при счете 2:0 Илья Ежов несколько раз нас выручил в те моменты, когда мы дважды подряд играли в меньшинстве.
Мы хорошие голы забили на контратаках, быстро повели в счете. Это очень важно в игре. Большое желание поддерживалось и мастерством, и правильными действиями.
«Пеликанс» – соперник непростой, однако мы играли гораздо лучше, не давали возможности финнам поднять голову. Играли агрессивно, активно и много владели шайбой.
Готовимся к следующем матчу с клубом «СайПа», который пройдет в четверг в Лапеэнранте. Вновь нас ждет поездка», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 13 августа 2019
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