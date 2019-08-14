Скудра — о критике игроков: у «Трактора» же нет девчонок. На что обижаться?

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра обозначил цель на сезон и рассказал о методах управления командой.

«Плей-офф – это пункт, от которого мы отталкиваемся. Мы должны солидно пройти регулярный сезон, подготовиться к плей-офф. «Трактор» хочет занять в своей конференции достойное место, которое даст нам возможность бороться за самые высокие места. Не стоит обсуждения, плей-офф или нет. Мы смотрим намного дальше и глубже. Работаем так, чтобы дать себе шанс выиграть кубок. Мы не боимся об этом говорить. Хотим донести до ребят, что это реально.

Не боюсь ли я, что игроки могут обидеться на то, что критиковал их после матча? Я не критиковал. У нас же нет девчонок, на что обижаться? На слабый уровень игры? Это разбор игры, ребята и в раздевалке это от меня слышали. Я же не иду сразу в прессу это говорить. Хоккеисты знают, что когда совершается по 40 потерь за матч – это слабая игра. Мы будем добиваться качественного и комбинационного хоккея. Пока наши руки и ноги далеко от идеального состояния. Проделана огромная работа, люди не могут себя чувствовать на 100%. Исполнение придёт, но есть решения, которые должны быть более качественными. Никакой критики здесь нет, это рабочий момент и наша направленность», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Скудра: у «Трактора» есть ребята, которые витают в облаках, опустим их на землю