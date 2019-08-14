Старченко — о состоянии после травмы: ну как я могу это сказать? Ещё целый месяц
Нападающий «Барыса» Роман Старченко прокомментировал нынешнее состояние. Минувший сезон форвард завершил досрочно из-за травмы, полученной в ходе плей-офф.
«Разрабатываю плечо. Общее состояние? Ну как я могу это сказать? Ещё почти целый месяц. Готовлюсь, занимаюсь и стараюсь как можно быстрее выйти и играть.
Тренировочный процесс? Мы ещё поговорим и решим. Команда улетает, скажут кто поедет, а кто нет», — цитирует Старченко Vesti.kz.
В сезоне-2018/19 33 летний нападающий забросил 18 шайб и сделал 21 результативную передачу в 56 матчах регулярного чемпионата. В 5 играх плей-офф Роман отметился 2 (1+1) очками. По итогам сезона Старченко занял четвёртое место в голосовании на звание лучшего хоккеиста Казахстана.
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