Старченко — о состоянии после травмы: ну как я могу это сказать? Ещё целый месяц

Нападающий «Барыса» Роман Старченко прокомментировал нынешнее состояние. Минувший сезон форвард завершил досрочно из-за травмы, полученной в ходе плей-офф.

«Разрабатываю плечо. Общее состояние? Ну как я могу это сказать? Ещё почти целый месяц. Готовлюсь, занимаюсь и стараюсь как можно быстрее выйти и играть.

Тренировочный процесс? Мы ещё поговорим и решим. Команда улетает, скажут кто поедет, а кто нет», — цитирует Старченко Vesti.kz.

В сезоне-2018/19 33 летний нападающий забросил 18 шайб и сделал 21 результативную передачу в 56 матчах регулярного чемпионата. В 5 играх плей-офф Роман отметился 2 (1+1) очками. По итогам сезона Старченко занял четвёртое место в голосовании на звание лучшего хоккеиста Казахстана.