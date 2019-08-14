Сан-Луи включил Кучерова, Хабибулина и Федотенко в состав «Тампы» всех времён

Легендарный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мартен Сан-Луи составил символический состав «молний» всех времён.

В состав канадского форварда вошли двое российских игроков — голкипер Николай Хабибулин и нападающий Никита Кучеров. Также Сан-Луи отметил заслуги украинца Руслана Федотенко, забросившего 12 шайб в победном для «Лайтнинг» плей-офф 2004 года.

Хабибулин (Бишоп);

Хедман – Бойл, Стэмкос – Лекавалье – Кучеров;

Гамрлик – Кубина, Модин – Ричардс – Сан-Луи;

Куллимор – Сарич, Проспал – Андрейчак – Федотенко;

Замунер – Джонсон – Брэдли;

Рой, Пойнт

Главный тренер: Джон Торторелла

Очень похожим по фамилиям получился и выбор ещё одной легенды «молний» Дэйва Андрейчака.

Хабибулин (Бишоп);

Хедман – Стральман, Кучеров – Стэмкос– Сан-Луи;

Кубина – Бойл, Федотенко– Лекавалье – Джонсон;

Куллимор – Гамрлик, Модин – Ричардс – Брэдли;

Замунер – Пойнт – Андрейчак;

Сарич, Тэйлор, Грэттон

Главный тренер: Джон Торторелла