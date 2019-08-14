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Сан-Луи включил Кучерова, Хабибулина и Федотенко в состав «Тампы» всех времён

Сан-Луи включил Кучерова, Хабибулина и Федотенко в состав «Тампы» всех времён
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мартен Сан-Луи составил символический состав «молний» всех времён.

В состав канадского форварда вошли двое российских игроков — голкипер Николай Хабибулин и нападающий Никита Кучеров. Также Сан-Луи отметил заслуги украинца Руслана Федотенко, забросившего 12 шайб в победном для «Лайтнинг» плей-офф 2004 года.

Хабибулин (Бишоп);
Хедман – Бойл, Стэмкос – Лекавалье – Кучеров;
Гамрлик – Кубина, Модин – Ричардс – Сан-Луи;
Куллимор – Сарич, Проспал – Андрейчак – Федотенко;
Замунер – Джонсон – Брэдли;
Рой, Пойнт
Главный тренер: Джон Торторелла

Очень похожим по фамилиям получился и выбор ещё одной легенды «молний» Дэйва Андрейчака.

Хабибулин (Бишоп);
Хедман – Стральман, Кучеров – Стэмкос– Сан-Луи;
Кубина – Бойл, Федотенко– Лекавалье – Джонсон;
Куллимор – Гамрлик, Модин – Ричардс – Брэдли;
Замунер – Пойнт – Андрейчак;
Сарич, Тэйлор, Грэттон
Главный тренер: Джон Торторелла

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