Сан-Луи включил Кучерова, Хабибулина и Федотенко в состав «Тампы» всех времён

Легендарный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мартен Сан-Луи составил символический состав «молний» всех времён.
В состав канадского форварда вошли двое российских игроков — голкипер Николай Хабибулин и нападающий Никита Кучеров. Также Сан-Луи отметил заслуги украинца Руслана Федотенко, забросившего 12 шайб в победном для «Лайтнинг» плей-офф 2004 года.
Хабибулин (Бишоп);
Хедман – Бойл, Стэмкос – Лекавалье – Кучеров;
Гамрлик – Кубина, Модин – Ричардс – Сан-Луи;
Куллимор – Сарич, Проспал – Андрейчак – Федотенко;
Замунер – Джонсон – Брэдли;
Рой, Пойнт
Главный тренер: Джон Торторелла
Очень похожим по фамилиям получился и выбор ещё одной легенды «молний» Дэйва Андрейчака.
Хабибулин (Бишоп);
Хедман – Стральман, Кучеров – Стэмкос– Сан-Луи;
Кубина – Бойл, Федотенко– Лекавалье – Джонсон;
Куллимор – Гамрлик, Модин – Ричардс – Брэдли;
Замунер – Пойнт – Андрейчак;
Сарич, Тэйлор, Грэттон
Главный тренер: Джон Торторелла
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