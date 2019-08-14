Бирюков: игроки «Локомотива» на голову сильнее тех, кого командировало «Динамо»

Менеджер «Бурана» по спортивным операциям и тренер по работе с вратарями Михаил Бирюков рассказал о комплектовании команды и сотрудничестве с «Локомотивом».

«На сколько заключено соглашение? Пока на один сезон. Естественно, мы учтём все те ошибки, которые были допущены в ходе наших взаимоотношений с московским «Динамо». И сейчас я убеждён, что сотрудничество с «Локомотивом» – правильный выбор. Однако подтвердить это может только время. Пока могу сказать, что ребята, которые приезжают к нам из Ярославля, на голову сильнее тех, кого командировали нам в прошлом сезоне динамовцы.

Сколько игроков даёт «Локомотив»? Пять-семь человек. Сейчас их в команде фактически вдвое больше, так что здесь идёт своя конкуренция. Думаю, будет ещё и пара сюрпризов. Вообще, внутри коллектива нет разделения на воронежских, ярославских, московских игроков и так далее. Есть команда «Буран». Разумеется, селекционная работа ещё не закончена. Она будет продолжаться фактически весь сезон – до январского дедлайна», — цитирует Бирюкова официальный сайт воронежского клуба.