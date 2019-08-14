«Спартак» командировал в «Химик» ещё двоих игроков
«Химик» получил усиление из команды КХЛ «Спартак», с которой у воскресенцев подписан договор о сотрудничестве. В стан воскресенской дружины прибыли защитник Александр Никишин и нападающий Захар Шабловский, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.
Ранее в расположение «Химика» прибыли нападающие Михаил Котляревский, Глеб Шашков и Егор Круженков, а также защитники Артём Волков, Григорий Глебов и Илья Крылов.
«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака», прошлый регулярный чемпионат ВХЛ команда из Воскресенска закончила на девятом месте, а в первом раунде плей-офф уступила команде «Зауралье» из Кургана.
Шабловский и Никишин проходили предсезонную подготовку с главной командой «Спартака».
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