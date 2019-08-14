Капитан ЦСКА Сергей Андронов пригласил болельщиков на совместный матч

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от сборов в Швейцарии и пригласил болельщиков на совместный матч 23 августа.
«Ближе к концу сборов становится тяжело, но надо потерпеть немножко. Все ребята стараются и выкладываются на тренировках на полную, это самое главное. Каждый пытается показать себя с лучшей стороны и научиться чему-то новому. Молодые парни тянутся за нами, не сдаются. Надо отдать им должное, они бьются до конца.
Игра с «Лозанной»? Нам будет интересно играть с ними. Достаточно жёсткий соперник поможет нам сразу войти в тонус и почувствовать площадку меньшего размера. Это полезно, поскольку в новом сезоне в матчах будет преобладать именно такой стиль игры — агрессивный и активный. Это хорошая возможность подготовиться и почувствовать тот хоккей, в который нам предстоит играть.
Матч с болельщиками? Однажды я уже принимал участие в подобном мероприятии, но это было давно. Игрокам должно быть интересно и весело, а болельщикам тем более, ведь это редкая возможность выйти на лед и поиграть вместе с нами. Главное получить удовольствие. Обязательно приходите на этот предсезонный хоккейный праздник, познакомимся вживую», — цитирует Андронова официальный сайт московского клуба.
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