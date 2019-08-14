Малкин — Куницу: выиграли три Кубка Стэнли и теперь друзья навсегда

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал фотографию в своём «инстаграме».
33-летний хоккеист поблагодарил за совместную игру Криса Куница, который завершил карьеру в конце июля 2019 года. Малкин и 39-летний канадец вместе трижды выигрывали Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
«Для меня было честью играть с тобой в одной команде. Выиграли три Кубка Стэнли вместе и теперь друзья навсегда! Спасибо за воспоминания, Куни!» — подписал фото Малкин.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Малкина.
Канадский нападающий является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в 2007 году он выиграл главный трофей НХЛ в составе клуба «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной команды Куниц выиграл Олимпийские игры 2014 года и сыграл в финале чемпионата мира—2008.
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