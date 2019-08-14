Нападающий «Автомобилиста» Голышев пропустит старт чемпионата КХЛ из-за травмы

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев пропустит не менее месяца из-за травмы, сообщил директор клуба Максим Рябков.
«Ожидается, что из-за травмы Анатолий Голышев пропустит месяц-полтора», — цитирует Рябкова «РИА Новости».
Голышев получил травму 9 августа в матче Кубка президента Республики Казахстан с «Салаватом Юлаевым». Таким образом, Голышев пропустит старт чемпионата КХЛ
Анатолий родился 14 февраля 1995 года в Перми, воспитанник “Молота” и “Спартаковца” (Екатеринбург). С 2012 года нападающий выступал за молодёжную команду “Авто”, всего сыграл в МХЛ 84 матча, набрав 93 (37+56) очка.
С 2013-го Анатолий начал привлекаться к играм основной команды, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром “Автомобилиста”. Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В прошедшем сезоне он набрал 45 (21+24) очков в 63 играх.
- 14 августа 2019
-
16:20
-
16:17
-
16:02
-
15:55
-
15:31
-
15:07
-
14:55
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:20
-
12:59
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:28
-
09:10
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 13 августа 2019
-
23:55
-
23:25
-
23:08
-
22:48
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
21:55