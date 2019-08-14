Нападающий «Автомобилиста» Голышев пропустит старт чемпионата КХЛ из-за травмы

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев пропустит не менее месяца из-за травмы, сообщил директор клуба Максим Рябков.

«Ожидается, что из-за травмы Анатолий Голышев пропустит месяц-полтора», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

Голышев получил травму 9 августа в матче Кубка президента Республики Казахстан с «Салаватом Юлаевым». Таким образом, Голышев пропустит старт чемпионата КХЛ

Анатолий родился 14 февраля 1995 года в Перми, воспитанник “Молота” и “Спартаковца” (Екатеринбург). С 2012 года нападающий выступал за молодёжную команду “Авто”, всего сыграл в МХЛ 84 матча, набрав 93 (37+56) очка.

С 2013-го Анатолий начал привлекаться к играм основной команды, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром “Автомобилиста”. Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В прошедшем сезоне он набрал 45 (21+24) очков в 63 играх.