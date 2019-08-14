Светлов: доволен содержанием встречи, но есть вопросы по игре в меньшинстве

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча с «Кошице» (4:5).



«Противник сегодня был агрессивный, быстрый. У нас было меньше суток на подготовку после вчерашней встречи. Считаю, нам не хватило быстроты в завершающей стадии. Очень много моментов создали, хороших. Но не совсем смогли переиграть вратаря противника, чтобы добиться победы. Мне понравилось, что при счёте 2:5 команда не опустила руки, играли в свой хоккей, почти достали, сменили вратаря, создали два очень хороших момента, могли забить, но, к сожалению, не получилось.



Есть вопросы к нашей сегодняшней игре в формате «4 в 5», мы пропустили три шайбы в меньшинстве, есть над чем работать. Соперник хорошо использовал своё большинство — вёл в счёте долгое время, нам приходилось тратить больше сил, чтобы достать его. Повторюсь, нам не хватило именно быстроты в решающей стадии. Содержанием игры, рисунком, созданными моментами я доволен.



Спаренные игры для нас — хорошая учёба, урок, подготовка к чемпионату. В сезоне у нас будет несколько таких серий. Считаю, мы достойно провели вторые встречи и в Москве с ЦСКА, и сегодня с «Кошице» хорошо сыграли. Мы учимся, готовимся, пробуем различные сочетания. Результат придёт!» — цитирует специалиста пресс-служба «моряков».

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