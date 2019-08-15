Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Флёри показал дизайн шлема к новому сезону

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри представил новый шлем на предстоящий сезон. Фотографии опубликовал в своём «твиттере» агент хоккеиста Аллан Уолш.
Посмотреть фотографии нового шлема можно в «твиттере» Аллана Уолша.
В минувшем сезоне 34-летний Флёри провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 35 побед. Он отражал 91,3% бросков и пропускал 2,51 шайбы в среднем за игру. В плей-офф на счету канадского вратаря 90,9% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,70 в семи матчах. Флёри три раза поднимал над головой Кубок Стэнли в качестве игрока «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017).
В сезоне-2018/19 «Вегас» вышел в плей-офф, где уступил в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3-4, проиграв три последних матча подряд.
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