Как закалялся «Вегас». Судьба 30 игроков, которых выбрали на драфте расширения

Чуть больше двух лет назад в Национальной хоккейной лиге появился 31-й клуб — в июне 2017 года «Вегас Голден Найтс» во главе с генеральным менеджером Джорджем Макфи проводил драфт расшиения, на котором выбрал своих первых 30 хоккеистов. Конечно, с тех пор «золотые рыцари» достаточно сильно изменили свой состав, и даже удивительно, как мало осталось тех, кто считался пионером в покорении хоккейной Невады. Давайте проследим, где сейчас 30 первых хоккеистов в составе «Вегаса», который за эти два сезона стал настоящей сенсацией в НХЛ.

з. Клейтон Стоунер (взят из «Анахайма»)

Стоунер пропустил весь сезон-2017/18 из-за травмы, подробности которой не были известны. Тот год был последним для него по действующему контракту, и за «золотых рыцарей» он так никогда и не сыграл. «Анахайм» специально обменял в «Вегас» защитника Ши Теодора, чтобы Макфи не выбрал на драфте Сами Ватанена или Джоша Мэнсона, которых нужно было оставить без защиты. Теодор, в отличие от Стоунера, остался в стане «Вегаса» и остаётся одним из четырёх лучших оборонцев команды.

«Рыцари» подписали контракт с Пулккиненом на один сезон. Финн хорошо проявил себя в АХЛ, где был одним из лидеров фарм-клуба (29 голов и 65 очков за сезон), но когда контракт истёк, остаться в «Голден Найтс» у него не получилось. Пулккинен перешёл в КХЛ, где неплохо выступил минском «Динамо».

з. Колин Миллер («Бостон»)

«Вегас» смог забрать Миллера до того, как у 24-летнего защитника случился прорывной сезон. В первом же сезоне Колин выступил специалистом по спецбригаде большинства, установил карьерные максимумы по голам (10) и очкам (41), но в прошлом году по статистике произошёл откат (29 очков в 65 матчах). В конечном счёте Миллер стал жертвой потолка зарплат, когда «Вегас» обменял его в «Баффало» на второй и пятый раунды драфта.

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н. Уильям Каррье («Баффало»)

Один из немногих, кто остался в составе после драфта расширения. 24-летний форвард вступает в последний год своего контракта новичка. Он сыграл 91 матч, выходя в первой шестёрке нападающих, но особой результативностью не блеснул (9 голов и 12 очков в общей сложности, 8 голов пришлись на сезон -2018/19). «Баффало» отправил в «Вегас» шестой раунд драфта, чтобы «рыцари» взяли на драфте расширения именно Каррье, а не голкипера Линуса Улльмарка, который в 37 матчах в НХЛ отразил 90,5% бросков.

з. Дерек Энгелланд («Калгари»)

На момент драфта расширения Энгелланд заключил с «Калгари» новый трёхлетний контракт. Первый год в «Вегасе» стал для опытного защитника очень удачным — он был лидером команды, исполнял обязанности капитана, выйдя с «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли. По количеству среднего игрового времени за игру 37-летний Энгелланд остаётся лидером «Вегаса».

н. Коннор Брикли («Каролина»)

Это был выбор, продиктованный обменами и торговлей. Контракт Брикли вскоре истёк, «Вегас» позволил ему уйти на рынок свободных агентов, и за «рыцарей» он никогда не играл.

з. Тревор ван Римсдайк («Чикаго»)

После драфта расширения выяснилось, что «Вегас» перегружен защитниками, и необходимы обмены, чтобы привести состав к необходимому балансу. На следующий день после драфта Ван Римсдайк был отправлен в «Каролину» в обмен на на второй раунд драфта. В стане «ураганов» он стабильно выходит в третьей паре.

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в. Келвин Пикар («Колорадо»)

Пикар оставался «рыарем» всё лето, но в октябре был обменян в «Торонто» на Тобиаса Линдберга и шестой раунд драфта. Бэкапом «Вегаса» стал молодой и задорный Малкольм Суббан, а Линдберга потом обменяли в «Питтсбург» на Райана Ривза.

Карлссон стал одним из лидеров «Вегаса», центрфорвардом из топ-6 и был оценён по достоинству, получив от руководства 8-летний контракт на $ 5,9 млн за сезон.

н. Коди Икин («Даллас»)

Икин стал хорошим форвардом для глубины состава и отлично вписался в третье звено. Когда Икина взяли на драфте расширения, он был на втором году своего четырёхлетнего контракта и поставил карьерный рекорд результативности в прошлом сезоне (22 гола, 41 очко). Сейчас у него остался один сезон по действующему договору, и вполне вероятно, «Вегас» не позволит 29-летнему форварду выйти на рынок свободных агентов будущим летом.

н. Томаш Носек («Детройт»)

За «Детройт» Носек почти не играл (17 матчей), но в оба сезона за «Вегас» проводил почти по 70 матчей. Носек — один из главных специалистов по спецбригаде меньшинства, не набирающий много очков (17 в прошлом сезоне).

з. Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»)

Райанхарт стал неудачей «Эдмонтона» и «Вегаса». За два года до драфта расширения «нефтяники» отдали за него Мэтью Барзала, но затем не стали защищать. За «Голден Найтс» он так и не сыграл, постоянно обитая в АХЛ, а сейчас остаётся без контракта.

Маршессо, Райлли Смит и Уильям Карлссон составили грозное первое звено нападения «Вегаса», которое было движущей силой команды в сенсационном дебютном сезоне. «Флорида» же тогда решила защитить своих игроков обороны — Алекса Петровича и Марка Пысика, и, вероятно, просчиталась.

з. Брайан Макнэбб («Лос-Анджелес»)

Крупный и жёсткий обороне был лидером «Вегаса» по силовым приёмам оба сезона. Как и Энгелланд, он сыграл ключевую роль в деле «убийства» меньшинства и вскоре подписал с «Голден Найтс» четырёхлетний новый контракт.

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н. Эрик Хаула («Миннесота»)

«Вегас» взял финна и почти сразу же подписал с ним новый трёхлетний контракт. В первом году Хаула был великолепен, забив 29 голов и набрав 55 очков, что было значительно больше его прежних показателей. В прошлом сезоне он сыграл только 15 матчей из-за травмы.

Россиянин за «Вегас» не сыграл — его обменяли в «Нэшвилл» на третий раунд драфта спустя всего несколько дней. Емелин сыграл один сезон за «Предаторз», а затем перешёл в омский «Авангард».

н. Джеймс Нил («Нэшвилл»)

Только появившись в «Вегасе», Нил по-настощему «зажёг», забив 25 голов. После одного сезона в Неваде форвард подписал контракт с «Калгари», что превратилось в известную катастрофу. Нынешним летом Нил отправился в «Эдмонтон» в обмен на другого неудачника Милана Лучича.

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з. Джон Меррилл («Нью-Джерси»)

Мерри был универсален и по амплуа (защитник глубины), и по вариативности использования и возрасту. За два сезона он сыграл 91 матч, набрав 18 очков, и проводя на льду по 17 минут. В нынешнем сезоне он заработает всего $ 1,3 млн, а будущим летом может стать свободным агентом.

в. Жан-Франсуа Берюбе («Айлендерс»)

Берюбе не был нужен «островитянам», которые хотели защитить больше полевых игроков. Чтобы сподвигнуть «Вегас» забрать именно его, «Айлендерс» отдал «рыцарям» права на Михаила Грабовского и первый раунд драфта, который превратился в защитника Эрика Бруннстрёма, а затем отправился в «Оттаву» в сделке с Марком Стоуном. Берюбе стал свободным агентом и подписал контракт с «Чикаго».

н. Оскар Линдберг («Рейнджерс»)

Линдберг набрал 23 очка в 98 матчах, пока «Вегас» во время дедлайна-2019 не обменял его в «Оттаву», заполучив вышеупомянутого Марка Стоуна. За «Сенаторз» Линдберг набрал 8 очков в 20 матчах и пока остаётся без контракта на следующий сезон.

з. Марк Мето («Оттава»)

Через неделю после драфта расширения Мето отправился в «Даллас» в обмен на вратаря Дилана Фергюсона и второй раунд драфта. Тогда Мето казался очень крепким игроком обороны, но сейчас в возрасте 34 лет остаётся свободным агентом и из-за травм рассматривает возможность завершения карьеры.

н. Пьер-Эдуард Беллемар («Филадельфия»)

Беллемар стал надёжным игроком глубины состава, набрав за два сезона 15 и 16 очков соответственно. Нынешним летом с ним не продлили контракт и он ушёл в «Колорадо» на среднегодовую зарплату в $ 1,8 млн, чтобы помочь спецбригаде меньшинства «лавин» (25-е место в сезоне-2018/19).

«Пингвины» сделали ставку на голкипера Мэтта Мюррея, а Флёри стал лидером и основным вратарём «Вегаса», а заодно — самым узнаваемым хоккеистом команды. Конкуренции в стане «Голден Найтс» у улыбчивого стража ворот нет, поэтому он заключил с «Вегасом» новый трёхлетний контракт на $ 7 млн.

з. Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»)

Через день после драфта расширения он был продан в «Монреаль» в обмен на пятый раунд драфта. После двух сезонов за «Канадиенс» обменян в «Филадельфию», в настоящее время — неограниченно свободный агент.

И хотя тройка Карлссона, Маршессо и Смита была сенсацией, Перрон тоже «поднял» свой карьерный год, выходя на лёд во второй тройке. 66 очков в 70 матчах принесли ему повышение репутации, и летом прошлого года он получил от «Блюз» четырёхлетний договор на $ 4 млн за сезон. Хороший ход, если учесть, что теперь он — обладатель Кубка Стэнли.

з. Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй»)

Чтобы в «Вегас» не ушла пара молодых защитников Джейк Дотчин — Слейтер Куккук, тогдашний генменеджер «молний» Стив Айзерман заключил с Макфи сделку. «Рыцари» забрали у «Тампы» Гаррисона, а вместе с ним получили права на Никиту Гусева, а также второй и четвёртый раунд драфта. Гусев, в итоге, за «Вегас» тоже не сыграл, а Гаррисон стал игроком «Юргордена».

н. Брендан Лайпсик («Торонто»)

Сыграл 44 матча за «Вегас» в первом сезоне и был отправлен в «Ванкувер» на Филиппа Хольма, который потом уехал в КХЛ. Нынешним летом Лайпсик стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».

з. Лука Сбиса («Ванкувер»)

Сбиса был полезен для «Вегаса», когда был здоров. В 30 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 очков, проводя на льду чуть меньше 20 минут за встречу. В прошлом сезоне он заключил контракт с «Айлендерс», но из-за травмы сыграл только 9 матчей. Сейчас он остаётся в статусе свободного агента.

з. Нейт Шмидт («Вашингтон»)

В своём последнем сезоне за «Кэпиталз» Шмидт не выходил в спецбригадах и имел ограниченное игровое время. В «Вегасе» он быстро стал любимцем болельщиков, проводя более 22 минут за матч и набирая более 30 очков за сезон. В прошлом году он подписал новый шестилетний контракт с «Голден Найтс» ($ 5,95 млн за сезон).

н. Крис Торберн («Виннипег»)

«Виннипег» хотел, чтобы «Вегас» забрал именно Торбёрна, а не Марко Данё или Тобиаса Энстрёма. Контракт Торбёрна истёк вскоре после драфта расширения, и за «Вегас» он так и не сыграл, подписав новый контракт уже с «Сент-Луисом». Почти весь прошлый сезон он провёл в АХЛ и сейчас остаётся свободным агентом.