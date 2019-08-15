Каменский: система игры ЦСКА доказала свою эффективность

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил перспективы ЦСКА, ставшего обладателем Кубка Гагарина в предыдущем сезоне. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.



«Клуб обошёлся без кардинальных перемен, сохранив победный костяк и точечно его усилив качественными исполнителями вроде Киселевича и Секача. Очевидно, что «армейцы» вновь будут бороться за Кубок Гагарина. Система игры, которую прививает тренерский штаб, доказала свою эффективность двумя подряд финалами плей-офф, один из которых оказался победным. А теперь хоккеисты будут ещё более уверены в себе, и это поможет им держать высокий уровень» — цитируют Каменского «Известия».

Новый сезон в КХЛ старует 1 сентября матчем с участием ЦСКА и «Авангарда».