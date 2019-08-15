Каменский: система игры ЦСКА доказала свою эффективность
Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил перспективы ЦСКА, ставшего обладателем Кубка Гагарина в предыдущем сезоне. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
«Клуб обошёлся без кардинальных перемен, сохранив победный костяк и точечно его усилив качественными исполнителями вроде Киселевича и Секача. Очевидно, что «армейцы» вновь будут бороться за Кубок Гагарина. Система игры, которую прививает тренерский штаб, доказала свою эффективность двумя подряд финалами плей-офф, один из которых оказался победным. А теперь хоккеисты будут ещё более уверены в себе, и это поможет им держать высокий уровень» — цитируют Каменского «Известия».
Новый сезон в КХЛ старует 1 сентября матчем с участием ЦСКА и «Авангарда».
Кого собрали на Западе? Рейтинг легионеров КХЛ
ЦСКА здесь не на первом месте, а СКА снова сделал ставку на иностранцев.
- 15 августа 2019
-
11:55
-
11:25
-
10:46
-
10:33
-
10:08
-
09:57
-
09:36
-
09:19
-
08:55
-
08:34
-
08:22
-
06:52
-
06:35
- 14 августа 2019
-
23:59
-
23:03
-
22:30
-
22:27
-
21:57
-
21:52
-
21:09
-
20:53
-
20:46
-
20:18
-
19:47
-
19:22
-
19:02
-
18:43
-
18:26
-
17:42
-
17:26
-
17:18
-
16:47
-
16:20
-
16:17
-
16:02
Партнерский контент