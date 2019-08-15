Виталий Коваль вернулся в хоккей и сыграет на Кубке Салея
Бывший вратарь сборной Беларуси Виталий Коваль решил возобновить спортивную карьеру и сыграет за «Динамо-Молодечно».
«Да, это правда. Клуб заявляет меня на «финал четырех». Буду ли играть за команду во время регулярного сезона? Пока не знаю. Наша цель – выиграть Кубок Салея. А дальше будем смотреть. Продолжение сотрудничества будет зависеть от результата команды в «финале четырех» и конкретно от моей игры», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.
Коваль провёл 218 матчей в КХЛ, защищая цвета минского «Динамо», «Атланта», «Торпедо», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Вратарь одержал 81 победу, отражая 91,6% бросков и пропуская 2,37 шайбы за игру. Кроме того он записал на свой счёт одну результативную передачу.
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