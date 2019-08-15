Крылов – о сорвавшемся переходе Пономарёва: его отец превратил всё в деструктив

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о сорвавшемся переходе в клуб форварда Василия Пономарёва.
«Думаю, что открытие филиала академии «Авангарда» в Балашихе – это ещё один шаг в сторону реализации нашей масштабной программы по развитию детско-юношеского хоккея, о которой мы объявили год назад. В Омске мы открываем большую академию в сентябре, а академия в Балашихе – большой шаг в сторону образования воронки, где мы будем собирать всех талантливых детей, чтобы они обучались по нашей методике. Эту методику мы будем тиражировать как здесь, так и в Омске.
Ну что сказать про Пономарёва? Мне кажется, Сушинский тут уже всё сказал. Всё было очевидно. Он талантливый парень, за которым мы следили и хотели пригласить в приличную школу. Самое главное, что у него было большое желание. А дальше, как я понимаю, вмешался отец и всё превратил в деструктив. Василий доверяет своему отцу. Мне нет смысла вмешиваться. Рано или поздно он придёт к пониманию», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 августа 2019
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