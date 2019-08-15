Овечкин рассказал об отношении к огромному контракту Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о переходе форварда Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс», где россиянин подписал крупный контракт на семь лет.
«Огромный контракт Панарина и появившаяся у него раскованность? Каждый человек может себя вести так, как он хочет. Что касается его контракта, то я только рад за него. Молодец, добился всего сам. Рад и доволен за него», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, Панарин перешёл в «Рейнджерс» в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
Также Панарин установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов, так много ещё не зарабатывал никто.
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