Овечкин — о завершении карьеры: много вариантов, не хочу обманывать хоккей

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможном завершении карьеры.
«В 2021 году заканчивается мой контракт, могу ли я перейти в КХЛ для участия в ОИ? Много вариантов, скрывать ничего не буду. Но опять же, всё будет зависеть от того, как я буду здоров. Смогу ли я поучаствовать? Если я не буду здоров, то кому буду там нужен, правильно? Два года потерплю.
Сергей Фёдоров сказал, что я – здоровый бык? Самое главное, что здоровье пока есть. Опять же, играть хочется как можно дольше, но не хочется и обманывать хоккей. Моя семья столько в меня вложила, мы столько прошли. Обманывать не хочется. Если я почувствую, что уже всё, не то…» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 15 августа 2019
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