Овечкин — о завершении карьеры: много вариантов, не хочу обманывать хоккей

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможном завершении карьеры.



«В 2021 году заканчивается мой контракт, могу ли я перейти в КХЛ для участия в ОИ? Много вариантов, скрывать ничего не буду. Но опять же, всё будет зависеть от того, как я буду здоров. Смогу ли я поучаствовать? Если я не буду здоров, то кому буду там нужен, правильно? Два года потерплю.



Сергей Фёдоров сказал, что я – здоровый бык? Самое главное, что здоровье пока есть. Опять же, играть хочется как можно дольше, но не хочется и обманывать хоккей. Моя семья столько в меня вложила, мы столько прошли. Обманывать не хочется. Если я почувствую, что уже всё, не то…» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022? Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.