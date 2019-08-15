Сергей Костицын не вошёл в состав минского «Динамо» на Кубок Салея

Стал известен состав минского «Динамо» на предсезонный Кубок Салея, информирует официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.



Состав «Динамо»:



вратари: Юнас Энрот, Александр Осипков, Никита Толопило;



защитники: Павел Денисов, Стефан Эллиотт, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Владислав Еременко, Роман Дюков, Роман Достанко;



нападающие: Игорь Мартынов, Артем Демков, Франсис Паре, Дрю Шор, Андрей Костицын, Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Иван Дроздов, Андрей Павленко, Никита Феоктистов, Илья Литвинов, Вячеслав Грецкий, Андрей Степанов, Александр Матерухин, Алексей Терещенко.



Поскольку регламент позволяет заявить только 29 человек, тренерский штаб решил оставить в Минске голкипера Ивана Кульбакова, защитника Даниила Бокуна, нападающих Дмитрия Желнеровского, Михаила Стефановича и Артема Аносова. Кроме того, по-прежнему продолжают работать по индивидуальной программе Михаил Карнаухов, Александр Когалев и Сергей Костицын.

