Опубликован состав ЦСКА на матч с «Женевой-Серветт»

Стал известен состав московского ЦСКА на товарищеский матч с «Женевой-Серветт», информирует официальный «твиттер» действующего обладателя Кубка Гагарина. Встреча состоится сегодня, 15 августа, начало игры — в 20:30 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Киселёв);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Толчинский;
Чмыхов — Ибрагимов, Каницкий — Карнаухов — Мамин.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда» — игра состоится 1 сентября.
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