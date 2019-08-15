Опубликован состав ЦСКА на матч с «Женевой-Серветт»

Стал известен состав московского ЦСКА на товарищеский матч с «Женевой-Серветт», информирует официальный «твиттер» действующего обладателя Кубка Гагарина. Встреча состоится сегодня, 15 августа, начало игры — в 20:30 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Киселёв);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Толчинский;

Чмыхов — Ибрагимов, Каницкий — Карнаухов — Мамин.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда» — игра состоится 1 сентября.