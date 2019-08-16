Индрашис — о слабом большинстве: «Динамо» не так много работало над этим

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2) и объяснил причины неудачной игры бело-голубых в большинстве. В ходе матча подопечные Владимира Крикунова дважды не реализовали двойной численный перевес.

«Проиграли — да, но играли мы хорошо, я думаю. Еще надо поработать над большинством, можно было забивать, и решили бы тогда игру. Если честно, летом мы еще не так много работали над этим компонентом. Наш гол был в большинстве — классический розыгрыш первого звена, но его секрет раскрывать я не буду», — приводит слова Индрашиса пресс-служба московского клуба в официальной группе во "ВКонтакте".

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник московской команды Юусо Хиетанен. «Авангард» сумел сравнять счёт только в концовке второго периода, точный бросок записал в актив форвард Денис Зернов. На 45-й минуте «ястребы» вышли вперёд благодаря голу новичка — защитника Вячеслава Войнова. Шайба Войнова стала заключительной в матче.