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Около 1500 человек стоят в очереди на автограф-сессию Тарасенко в Новосибирске

Около 1500 человек стоят в очереди на автограф-сессию Тарасенко в Новосибирске
Хоккей / НХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко проводит автограф-сессию в родном Новосибирске. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Богун, в очереди за автографом российского нападающего стоят около 1500 человек.

В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах.

В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.

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