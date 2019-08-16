Тарасенко: почему про «Вашингтон» пишут месяц, а про «Сент-Луис» три дня?
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал материал про его команду, который был опубликован на «Чемпионате» 29 июля.
В статье обозревателя «Чемпионата» Максима Замятина приводились пять причин, почему «Сент-Луис» больше никогда не выиграет Кубок Стэнли.
«Самое главное, чтобы те пять причин, почему «Сент-Луис» больше не выиграет Кубок Стэнли, не сбылись. Это самое главное. У меня к вам тоже есть вопрос. Почему когда выигрывает «Вашингтон Кэпиталз», то месяц пишут, какая у них хорошая команда. Когда выигрывает «Сент-Луис Блюз» — три дня, а потом пишут, что мы больше никогда не выиграем. Там играет Овечкин? Понятно», — передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
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