Экблад: всё быстро развалится, если «Флорида» не будет побеждать
Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
В это межсезонье состав «пантер» пополнили вратарь Сергей Бобровский, защитник Антон Стральман, а также обладатель Кубка Стэнли Бретт Коннолли.
«Возможно, в прошлом нас слегка переоценивали, но сейчас, я бы сказал, мы вступаем в новый сезон как команда, с которой будут считаться. Учитывая тех игроков, которые у нас появились, и ядро, которое утвердилось. Если мы не будем побеждать, знаете, всё развалится очень быстро. Нам нужно понять это. Если мы хотим остаться вместе, мы должны побеждать. Честно говоря, это сумасшествие. Я ощущаю это каждый день. На тренировках, что бы я ни делал, это чувство сохраняется», — цитирует Экблада The Athletic.
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