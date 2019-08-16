Экблад: всё быстро развалится, если «Флорида» не будет побеждать

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

В это межсезонье состав «пантер» пополнили вратарь Сергей Бобровский, защитник Антон Стральман, а также обладатель Кубка Стэнли Бретт Коннолли.

«Возможно, в прошлом нас слегка переоценивали, но сейчас, я бы сказал, мы вступаем в новый сезон как команда, с которой будут считаться. Учитывая тех игроков, которые у нас появились, и ядро, которое утвердилось. Если мы не будем побеждать, знаете, всё развалится очень быстро. Нам нужно понять это. Если мы хотим остаться вместе, мы должны побеждать. Честно говоря, это сумасшествие. Я ощущаю это каждый день. На тренировках, что бы я ни делал, это чувство сохраняется», — цитирует Экблада The Athletic.