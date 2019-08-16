«Куньлунь» заключил контракты с восемью хоккеистами
Двусторонние контракты с «Куньлунь Ред Стар» заключили восемь хоккеистов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Колин Джо, Чэнь Цзымэн, Тай Шульц, Чжан Цзэцэнь, Дастин Маури, Остин Чо подписали соглашения, рассчитанные на один сезон, а Брэндон Маги и Дилан Уолчак — на два сезона.
Фарм-клубом «Куньлуня» в следующем сезоне будет пекинский «ШоуГан», который был принят в ВХЛ в июле 2019 года.
Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Тайлером Воном. Кроме того китайский клуб заключил соглашение с канадским нападающим Спенсером Фу. Продлены соглашения с Брэндоном Ипом, Руди Ином, Брэйденом Джо, Люком Локхартом и Заком Юйэнем.
Ещё один американский хоккеист с китайской фамилией пополнил состав «Куньлуня»
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