Кутюр — о Торнтоне: мой мозг не допускает того, что Джамбо не будет рядом

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр высказался о возможном отсутствии Джо Торнтона в команде.
«У него есть бесценные навыки, которые необходимы в каждой раздевалке. Когда он входит, он требует уважения, добавляет веселья в атмосферу, я не могу представить, каково это – играть в команде без Джамбо (прозвище Торнтона в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Мой мозг не допускает того, что Джо не будет рядом, потому что мы провели вместе 10 лет и пережили кучу веселья.
Месяц назад я общался с Джо и спрашивал, что происходит. Он сказал: «Ой, не беспокойся». Так что я воспринял это как факт, что он вернётся. Я думаю, у него ещё есть время, уверен, он вернётся в «Шаркс». Он не может бросить тренировки, он усердно трудится. Так что я буду шокирован тем днём, когда он остановится.
Когда мы проиграли «Сент-Луису», через несколько дней я столкнулся с ним в качалке. И Джамбо там уже занимался какое-то время, это был его не первый день. Он любит игру, любит больше любого другого», – цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.
- 16 августа 2019
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