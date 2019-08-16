Капризов и Сорокин не попали в заявку ЦСКА на матч с «Фрибур-Готтерон»

Стал известен состав московского ЦСКА на товарищеский матч с «Фрибур-Готтерон», информирует пресс-служба действующего обладателя Кубка Гагарина в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 августа, начало игры — в 20:30 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Киселёв);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Макеев, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Чмыхов — Ибрагимов, Каницкий — Карнаухов — Толчинский.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда» — игра состоится 1 сентября.