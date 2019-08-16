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Капризов и Сорокин не попали в заявку ЦСКА на матч с «Фрибур-Готтерон»

Капризов и Сорокин не попали в заявку ЦСКА на матч с «Фрибур-Готтерон»
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав московского ЦСКА на товарищеский матч с «Фрибур-Готтерон», информирует пресс-служба действующего обладателя Кубка Гагарина в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 августа, начало игры — в 20:30 мск.

ЦСКА:

Юханссон (Киселёв);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Макеев, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Чмыхов — Ибрагимов, Каницкий — Карнаухов — Толчинский.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда» — игра состоится 1 сентября.

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