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Даути: минувший сезон стал абсолютным разочарованием, мне очень стыдно за него

Даути: минувший сезон стал абсолютным разочарованием, мне очень стыдно за него
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути оценил выступление команды в минувшем сезоне и поделился ожиданиями от нового чемпионата.

«Даже не знаю, смогу ли найти слова, чтобы рассказать о настрое на новый сезон. Минувший чемпионат стал абсолютным разочарованием, и мне очень стыдно за него. В команде думали, что я буду одним из лучших игроков, лидером. Сейчас хочу сделать всё, чтобы мы вернулись туда, где должны находиться. Я настроен очень решительно.

У нас в команде есть великие хоккеисты и очень перспективная молодёжь. В минувшем сезоне мы сделали шаг назад, но этот год остался в прошлом, мы извлекли урок из случившегося. У команды теперь новый тренерский штаб. Для начала нам надо хорошо поработать на сборах. Каждый из игроков усердно тренировался летом, занимался больше, чем обычно. Мы готовы снова выйти на пик формы», — цитирует Даути официальный сайт НХЛ.

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