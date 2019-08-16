Никитин: для молодых ребят три игры подряд дались достаточно непросто

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выступления команды в товарищеских матчах на сборе в Швейцарии.
«Провели хорошие игры, достаточно интенсивные. Ребята получили ту нагрузку, которую мы и планировали. Сыграли практически все, за исключением Сергея Андронова. Но это не проблема, нас ещё ждут игры. В целом сработали по плану. Что-то получилось, что-то нет, но это нормально. Все отработали хорошо и отыграли на уровне. Для молодых ребят три игры подряд дались достаточно непросто. Старание и желание в них компенсировали нехватку мастерства.
Иногда в хоккее все шайбы залетают, иногда нет. Конечно, в прошлой игре приняло участие больше мастеров, но я бы не стал разделять. У нас команда, и мы делаем акцент на командный хоккей. Сегодня не получилось забить. Может это осадок от прошлой встречи. Соперник играл здорово, их вратарь молодец. Нужно было приложить чуть больше желания, чем у нас сегодня было», — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.
- 16 августа 2019
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