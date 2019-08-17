Глазачев: главное — побеждать «Амур» в регулярном чемпионате

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:4 Б) на мемориале Збынека Кусы.



«Тяжело играть так много в меньшинстве. Дважды мы выстояли три на пять, но в итоге не удержали четыре на пять. Буллиты – лотерея, но над ними надо работать. Обидно проигрывать в такой принципиальной игре, все настраивались, выходили биться. Первый период показал, что все хотели выиграть – всё впереди, работаем дальше, голову не опускаем! Впереди четыре игры с «Амуром» в сезоне. Самое главное — там выиграть.



Да, меньшинство сегодня было лучше, но возникает вопрос: откуда у нас столько удалений? Первые два периода мы постоянно играли либо втроем, либо вчетвером, так что необходимо исключить эти ошибки, приводящие к удалениям.



В целом на турнире показали неплохую игру, но не очень хороший результат. Верю, к началу чемпионата мы подойдем в оптимальной форме, такое преимущество в две шайбы будем удерживать до конца и брать два очка.



Да, мы стали больше забивать, но теперь надо поработать над обороной. Голы – хорошо, но теперь самое главное — не пропускать», — цитирует Глазачева официальный сайт клуба.

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