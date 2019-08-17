Шипачёв: скучаю без Кагарлицкого. В раздевалке СКА не надо выживать

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от нового сезона.



«Отличное настроение, готовимся к сезону. Турнир у нас ещё впереди. Очень рад капитанской нашивке. Это круто и здорово, но я особо не задумывался над этим. Звание капитана особо ничего не меняет. Ты можешь и без нашивки прийти и кому-то что-то сказать, завести народ.



Лето было обычным. Подписал контракт дополнительно ещё на один сезон. Всё хорошо. Конечно, скучаю без Кагарлицкого. Созванивались. Но такова спортивная жизнь. В раздевалке СКА не надо выживать. Кайфовать нужно, как и здесь. Не идёт у него там игра? Ну они сейчас тоже под нагрузками. Пока идут предсезонные игры. Нормально у него всё будет.



Играем с Петерссоном, он здорово играет. Сейчас нагрузки упадут, побыстрее будем кататься. Уже ждём, чтобы быстрее сезон начался, чтобы проводить время на нашей арене. Презентация для болельщиков – важное мероприятие. Наверное, придёт много народу. Думаю, всё будет круто.



Чего вспоминать о сборной? Это уже прошлое. Надо заново играть хорошо. Если буду хорошо играть, то вызовут. В том году нормально играл — и был шанс. Мог бы я сыграть в тройке с Гусевым и Кучеровым на позиции Анисимова? Что об этом сейчас говорить. Когда ставят с такими мастерами, всегда легко играть», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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