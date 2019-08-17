Барбашёв – о презентации Кубка Стэнли: неприятное мероприятие

Российский нападающий Иван Барбашёв рассказал о сложностях приезда в Россию с выигранным Кубком Стэнли.



«Поверьте, мы думали примерно полтора месяца, как провести это мероприятие, чтобы всё удачно сложилось и хорошо прошло. Очень неприятное мероприятие. Потому что много нервов уходит.



Сегодня кубок уже дома побывал, и вот только успели привезти его на арену, чтобы показать болельщикам. Такой день, можно сказать, тяжёлый. Весь день с кубком, но это всё останется в памяти. Такое бывает, возможно, раз в жизни», — передаёт слова Барбашёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.

«Сент-Луис» больше не выиграет Кубок Стэнли. Есть пять причин Но они могут оказаться ерундой.