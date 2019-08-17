Рантанен: Какко не нужны мои советы, у него и так всё прекрасно

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился ожиданиями от игры новичка «Нью-Йорк Рейнджерс», финского форварда Каапо Какко.



«Какко не нужны мои советы, у него и так всё идёт прекрасно.



С нетерпением жду первого интервью Какко на английском языке. Никогда не слышал, как он говорит на английском, интересны его успехи в этом вопросе.



Мой новый контракт? Я спокоен и расслаблен, тренировочные сборы начинаются только через месяц. Этот вопрос целиком лежит на моих агентах, мне ни к чему переживать. Я знаю направление переговоров, но пока тут нечего рассказывать.



Я провёл хорошее лето. В прошлом сезоне я получил немало травм, но теперь их все залечил», — цитирует форварда Ilta-Sanomat.