Рантанен: Какко не нужны мои советы, у него и так всё прекрасно
Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился ожиданиями от игры новичка «Нью-Йорк Рейнджерс», финского форварда Каапо Какко.
«Какко не нужны мои советы, у него и так всё идёт прекрасно.
С нетерпением жду первого интервью Какко на английском языке. Никогда не слышал, как он говорит на английском, интересны его успехи в этом вопросе.
Мой новый контракт? Я спокоен и расслаблен, тренировочные сборы начинаются только через месяц. Этот вопрос целиком лежит на моих агентах, мне ни к чему переживать. Я знаю направление переговоров, но пока тут нечего рассказывать.
Я провёл хорошее лето. В прошлом сезоне я получил немало травм, но теперь их все залечил», — цитирует форварда Ilta-Sanomat.
Хьюз — о противостоянии с Какко: не так, как у Овечкина с Кросби, но будет круто
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