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Рантанен: Какко не нужны мои советы, у него и так всё прекрасно

Рантанен: Какко не нужны мои советы, у него и так всё прекрасно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился ожиданиями от игры новичка «Нью-Йорк Рейнджерс», финского форварда Каапо Какко.

«Какко не нужны мои советы, у него и так всё идёт прекрасно.

С нетерпением жду первого интервью Какко на английском языке. Никогда не слышал, как он говорит на английском, интересны его успехи в этом вопросе.

Мой новый контракт? Я спокоен и расслаблен, тренировочные сборы начинаются только через месяц. Этот вопрос целиком лежит на моих агентах, мне ни к чему переживать. Я знаю направление переговоров, но пока тут нечего рассказывать.

Я провёл хорошее лето. В прошлом сезоне я получил немало травм, но теперь их все залечил», — цитирует форварда Ilta-Sanomat.

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