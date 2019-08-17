«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» благодаря голу Азеведу

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в товарищеском матче, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Напомним, обе команды недавно выступали на Кубке президента Республики Казахстан. Подопечные Вячеслава Буцаева проиграли все четыре матча на турнире, «Ак Барс» добился двух побед из четырёх возможных.



Первые 56 минут встречи прошли без заброшенных шайб, счёт открыл нападающий казанского коллектива Михаил Фисенко. Вскоре нападающий «Нефтехимика» Александр Рыбаков точным броском восстановил равновесие на табло. В овертайме победу команде Дмитрия Квартальнова принесла заброшенная шайба Джастина Азеведу.

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