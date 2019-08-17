Кадейкин: у «Салавата» было полно моментов, но реализовать не сумели

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Трактором» (0:1).
«У нас не получилось реализовать свои моменты, которых у нас было полно. Во втором периоде должны были забивать, в первом тоже владели инициативой, за исключением нескольких смен.
Над чем необходимо работать помимо реализации? Надо всем. На самом деле, у нас не так много товарищеских игр, сейчас уже не слишком много времени остаётся до начала сезона. Надо шлифовать то, что мы будем показывать в сезоне», — приводит слова нападающего официальный сайт команды.
Единственную шайбу в матче забросил на 38-й минуте нападающий «Трактора» Егор Фатеев. В середине встречи «Трактор» произвёл замену голкипера: Василия Демченко заменил Иван Федотов. В воротах уфимского коллектива все 60 минут отыграл вратарь Юха Метсола.
- 17 августа 2019
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