Мишарин: от игры в «Торпедо» ожидаю борьбы за Кубок Гагарина

Новичок «Торпедо» Георгий Мишарин поделился эмоциями от подписания контракта с нижегородским клубом и ожиданиями от предстоящего сезона.
«Рад оказаться в нижегородской команде. Знаю, что «Торпедо» играет в атакующий хоккей, команда всегда заряжена на борьбу. Играть против нижегородцев всегда было очень непросто.
Чего ожидаю от выступлений в составе новой команды? Выхода в плей-офф и борьбы за Кубок Гагарина. Уверен, что предстоящий сезон получится для нас очень интересным. С нетерпением жду выхода на лед в составе «Торпедо» уже в ближайших матчах», — цитирует Мишарина официальный сайт клуба.
Последние два сезона 34-летний игрок обороны защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста». В прошлом сезоне Мишарин провёл 32 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (0+2) очка. В плей-офф опытный защитник участия не принимал.
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