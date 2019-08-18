Дюшейн — о контракте на $ 56 млн: приятно, когда к тебе проявляют такой интерес
Нападающий Мэтт Дюшейн прокомментировал заключение семилетнего контракта с «Нэшвилл Предаторз» на $ 56 млн.
«Приятно, когда к тебе проявляют такой интерес. Каждый профессионал, посвятивший жизнь хоккею, мечтает, чтобы его ценили. И «Нэшвилл» бесспорно подарил мне это ощущение», – цитирует Дюшейна официальный сайт НХЛ.
В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывал $ 6 млн. Канадским нападающим также интересовались «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».
Скотт: Панарин намного лучше Дюшена. Он забьёт при счёте 1:1, а Мэтт — при 3:1
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