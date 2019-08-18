36-летний Вячеслав Белов остался в Румынии ещё на один сезон

Защитник Вячеслав Белов, известный по выступлениям за ряд клубов КХЛ, заключил новый контракт с румынским клубом «Чиксереда», сообщается в официальной группе клуба в «Фейсбуке».
Следующий сезон станет для 36-летнего защитника третьим в клубе. В прошлом сезоне Вячеслав забросил 4 шайбы и сделал 30 результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата Эрсте лиги (открытого чемпионата Австрии).
Белов является чемпионом России в составе «Авангарда». На уровне КХЛ Белов сыграл 404 матча (из них 62 в плей-офф) и набрал 129 (27+102) очков при 228 минутах штрафного времени.
Всего в высшем дивизионе российского хоккея – 568 матчей, 162 (37+125) очка и 336 минут штрафа. Выступая за «Трактор» в сезоне-2012/13, Белов дошёл с командой до финала розыгрыша Кубка Гагарина.
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