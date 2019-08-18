Российские защитники не попали в топ-20 НХЛ по версии NHL Network

Эксперты NHL Network составили список 20 лучших защитников Национальной хоккейной лиги. Российские защитники в рейтинг лучших не попали.

На первом месте расположился Виктор Хедман, представляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», вторым стал Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», в тройку также вошёл игрок «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Пятёрку лучших дополнили защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг и Марк Джиордано из «Калгари Флэймз».

В десятку попали следующие хоккеисты: Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Йок Клингберг («Даллас Старз»).

Во второй десятке расположились Морган Райлли, Оливер Экман-Ларссон, Райан Сутер, Алекс Пьетранджело, Пи Кей Суббэн, Миро Хейсканен, Расмус Далин, Маттиас Экхольм, Дастин Бафлин и Райан Макдона.