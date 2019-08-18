Огурцов: новое руководство «Нефтехимика» не видело меня в составе. Пришлось уйти

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов объяснил причины ухода из «Нефтехимика» и рассказал об адаптации к жизни в Москве.

«Я в Москве уже лет пять-семь не играл — многое забыл. При этом в Нижнекамске меня всё устраивало. Всё было хорошо. Просто не договорились с клубом об условиях и контракте. Такова жизнь любого хоккеиста и спортсмена. Повторюсь, в «Нефтехимике» всё было нормально. Но, к сожалению, тренер (Вячеслав Буцаев. — Прим. «Чемпионата») и новое руководство не видели меня в составе на следующий сезон. Поэтому пришлось уйти.

Многих игроков команды знаю не первый год, поэтому адаптация много времени не заняла. А ощущения от пребывания в клубе самые хорошие. Команду «Динамо» не надо представлять — это бренд. Буду стараться принести ему как можно больше пользы», — приводят слова Огурцова «Известия».